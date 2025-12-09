Трубу, из-за прорыва которой без воды остались 4 тыс. тюменцев, отремонтировали

В Тюмени отремонтировали трубу, из-за прорыва которой на всю ночь без воды и тепла остались более 4 тыс. человек, сообщили в МЧС Тюменской области. Работы на участке теплотрассы завершили к 7:00, был начат запуск горячей воды в квартирах.

Вечером понедельника, 8 декабря, в районе многоквартирного дома на ул. Широтная, д. 96, к. 1 прорвало трубу — причиной аварии стала коррозия магистрального участка трубопровода диаметром 325 мм. Специалисты АО «УСТЭК» откачали воду и заменили поврежденный участок.

Ирина Пичурина