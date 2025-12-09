Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездки

В Конгресс США внесена поправка в законопроект об оборонной политике, согласно которой главе Пентагона Питу Хегсету в 2026 году могут на 75% урезать расходы на служебные поездки. Как сообщает NBC News, ограничения будут сняты, если Хегсет опубликует оригиналы видеозаписи ударов американских войск по судам в Карибском море.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конгресс должен рассмотреть законопроект вместе с поправками на этой неделе.

В США вокруг фигуры Пита Хегсета разрастается внутриполитический кризис. Главу Пентагона подозревают в военных преступлениях в ходе уничтожения судов вблизи Венесуэлы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Питу Хегсету прилетело рикошетом».

Влад Никифоров