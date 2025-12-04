Питу Хегсету прилетело рикошетом

Шумиха вокруг военной кампании администрации Дональда Трампа по уничтожению предполагаемых судов наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане переросла в острый внутриполитический кризис. Шефа Пентагона Пита Хегсета подозревают в военных преступлениях в ходе уничтожения судов вблизи Венесуэлы. Причем беспрецедентно жесткая критика исходит не только от традиционных оппонентов-демократов, но и от влиятельных «ястребов» и центристов в рядах самой Республиканской партии, для которых защита закона и порядка в вооруженных силах неожиданно оказалась важнее партийной лояльности. Происходящее вполне может вылиться в громкие отставки в американском военном ведомстве. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Начало скандалу, день ото дня набирающему обороты, положили новые детали первой атаки Пентагона в международных водах вблизи Венесуэлы на рыболовное судно 2 сентября (по утверждению Белого дома, перевозившее наркотики), которыми на днях поделилась The Washington Post (WP).

По сути, газета обвинила Пентагон во внесудебных убийствах, равносильных военному преступлению. Выжившие после первого удара моряки, следовало из данных издания, возможно, были целенаправленно уничтожены последующей атакой. Хотя, согласно законам вооруженного конфликта (например, Женевской конвенции и протоколов к ней), они более не являлись комбатантами, не представляли угрозы и подлежали спасению или пленению.

В первую очередь под ударом общественного порицания оказался глава Пентагона Пит Хегсет, который тут же попытался переложить вину на своих подчиненных.

Согласно WP, именно Хегсет еще до самих ударов отдал устную инструкцию «убить всех», кто находится на судне. В итоге после первого попадания по судну на его обломках были замечены двое выживших, и командующий операцией адмирал ВМС Фрэнк Брэдли, якобы следуя директиве министра, приказал нанести повторный удар, добив спасшихся.

Сам Хегсет, едва переживший изнурительный процесс утверждения в Сенате, категорически отрицает отдачу такого приказа. Выступая на днях перед журналистами, он заявил, что «не видел выживших» на просматриваемом им видео в режиме реального времени и «не находился в комнате», когда его подчиненный принимал решение о втором ударе. При этом министр настаивал, что операция была проведена в соответствии с правилами, но, возможно, помешал «туман войны».

Белый дом встал на защиту министра. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подтвердила, что второй удар действительно был, но его отдал именно адмирал Брэдли. По ее словам, Брэдли «действовал в рамках своих полномочий и закона… чтобы гарантировать, что лодка уничтожена, а угроза наркотеррористов для Соединенных Штатов полностью устранена».

Однако, судя по всему, это объяснение не удовлетворило даже президента Трампа. «Я бы не хотел второго удара»,— заявил он журналистам, добавив, что Хегсет заверил его, что «не отдавал приказа об убийстве этих двух человек».

Тем самым президент дистанцировался от инцидента.

Ситуация вокруг второго удара — это не просто скандал, это экзистенциальный кризис для Хегсета, который не скрывал желания принести в Пентагон «культуру воина» и отказаться от «глупых правил ведения боя» в пользу «максимальной летальности». Он не раз открыто заявлял, что необходимо «развязать руки нашим военным, чтобы запугивать, деморализовать, выслеживать и убивать врагов нашей страны».

Напряжение по поводу этих атак тем временем нарастает в Конгрессе — всего за три месяца США провели еще 20 подобных атак, убив более 80 человек. Из-за происходящего заметно пошатнулось единство республиканцев. Критика Хегсета и требование расследования стали двухпартийными.

Так, сенатор-демократ Тим Кейн (шел в паре с Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года) в выступлении на CNN подчеркнул, что проблемы с характером Хегсета были видны еще на слушаниях.

Бывший астронавт и сенатор от Аризоны Марк Келли обвинил министра в некомпетентном лидерстве из-за попытки свалить вину на адмирала Брэдли.

Особую опасность для главы Пентагона представляет позиция влиятельных республиканцев, среди которых не только Рэнд Пол — активный оппонент администрации, но и ярый сторонник Трампа и «ястреб» Линдси Грэм. Последний тоже ссылается на «давнее правило, которое гласит, что выжившие после атаки на корабль больше не являются комбатантами». Сенатор заявил, что будет искать «факты». Том Тиллис — республиканский сенатор-центрист, который в январе голосовал за утверждение Хегсета, теперь требует от него объяснений. «Кто-то принял ужасное решение. Кто-то должен быть привлечен к ответственности»,— сказал он.

Между тем еще один республиканец — председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер — уже заявил о начале специального расследования. «Это серьезные обвинения, и поэтому у нас будет специальный разбор»,— сказал он.

Критики также указывают, что вся операция по уничтожению лодок, запущенная с сентября, изначально имела сомнительную юридическую основу.

Согласно Резолюции о военных полномочиях (War Powers Resolution) 1973 года, президент должен был консультироваться с Конгрессом «при любой возможной возможности» перед введением вооруженных сил в боевые действия.

В чрезвычайной ситуации требуется отчет в Конгресс в течение 48 часов, а если одобрения Конгресса не было, то боевые действия должны быть прекращены через 60 дней. Этот 60-дневный срок давно истек.

На фоне растущего давления Хегсет обрушился на прессу и Капитолийский холм за «придирки» и «подброшенные фальшивые истории». Пытаясь отмахнуться от обвинений, шеф Пентагона даже пошутил, опубликовав в социальных сетях фото черепашки Франклина, стреляющей из вертолета по лодке. Но юмор никто не оценил — лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал это «национальным позором».

В настоящий момент лидеры Конгресса по обе стороны партийных баррикад требуют немедленной публикации полных, неотредактированных записей с места атаки, а также рассекречивания юридического заключения Министерства юстиции, которое оправдывало эти удары. Ожидается, что на этой неделе ключевые комитеты Конгресса заслушают показания адмирала Брэдли.

Позиция экспертов по военному праву остается неизменной: если подтвердится, что второй удар был нанесен преднамеренно по беззащитным выжившим, это будет расценено как нарушение законов вооруженного конфликта, что может повлечь проблемы не только для главы Пентагона, но и всей администрации Трампа.

Екатерина Мур