Шойгу: безопасность в Европе, Латамерике, на Ближнем Востоке и в АТР деградирует

В ходе рабочего визита в Ханой секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел консультации с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. В своем приветственном слове Сергей Шойгу заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в ряде регионов мира.

«Наши консультации проходят условиях деградации ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. C целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным»,— напомнил он. Одним из ее элементов, России видится «укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность».

АСЕАН — это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 11 стран (Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины). Власти РФ считают, что именно государства региона должны определять политику в Юго-Восточной Азии без вмешательства извне, в том числе со стороны западных стран, пытающихся использовать АСЕАН для противостояния с Китаем.

Вьетнам Сергей Шойгу назвал «давним надежным и доверительным партнером, отношения с которым прошли проверку временем и выдержали тяжелые испытания в ходе борьбы вьетнамцев за свободу и независимость». Перед тем как прессу попросили покинуть зал заседаний он предложил своему вьетнамскому коллеге «в духе установок лидеров России и Вьетнама подробно обсудить пути наращивания всеобъемлющего стратегического партнерства, в том числе для отражения как существующих, так и перспективных угроз».

Перед встречей с Лыонг Там Куангом Сергей Шойгу возложил венки к Памятнику павшим героям (сражавшихся против французских колонизаторов и американских интервентов) и мавзолею лидера вьетнамского национально-освободительного движения Хо Ши Мина.

В текущем году Россия и Вьетнам отмечают 75-летие установления дипломатических отношений и контактов на высоком уровне особенно много. 1 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 3 сентября господин Путин провел в Пекине встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. 9 мая генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам посетил Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Елена Черненко, Ханой