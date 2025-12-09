Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лучшим экскурсионным турмаршрутом России признали стрит-арт линию Екатеринбурга

Стрит-арт линия Екатеринбурга признана лучшим экскурсионным туристическим маршрутом на национальной премии Russian Traveler Awards 2025, сообщили в городской администрации. Награду на церемонии в Москве получила исполняющая обязанности директора МКУ «Столица Урала» Наталья Елохина.

Фото: Ирина Краскова / Коммерсант

«Желтая» линия — первый в России маршрут, знакомящий туристов и горожан с уличным искусством. Создан в 2020 году на фестивале «Стенограффия». Маршрут объединяет популярные арт-объекты пунктирной линией, нанесенной на тротуары. В 2022 году на маршруте появились малые архитектурные формы и информационные стелы. В честь 15-го сезона фестиваля «Стенограффия» на линии обновили цвет, маршрут стал удобен для пользователей СИМ.

Сейчас протяженность маршрута составляет около 10 км, он включает 40 лучших стрит-арт работ российских и зарубежных художников. Маршрут также доступен в онлайн-формате на различных картах.

Ирина Пичурина

