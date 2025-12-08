Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство поддержало идею увеличить лимит сверхурочной работы вдвое

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов для желающих зарабатывать больше. Об этом сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Цель законопроекта — повысить гибкость рынка труда и предоставить гражданам возможность легально увеличить доход. Поправки в Трудовой кодекс разработали Минэкономразвития и Минтруд. По оценкам авторов инициативы, это позволит привлечь более 750 тыс. граждан к сверхурочной работе.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года. Сейчас работать сверхурочно можно четыре часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Сверхурочные ставят на паузу».

