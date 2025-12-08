Россиянам могут разрешить больше работать сверхурочно для роста зарплаты

Минэкономразвития совместно с Минтрудом разработали поправки в Трудовой кодекс, которые позволят увеличить лимит сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на проект документа. Порог сверхурочной работы планируют увеличить вдвое — со 120 до 240 часов.

Новый порог будет действовать, если это предусмотрено коллективным или отраслевым соглашением. По мнению авторов законопроекта, такая мера позволит привлечь более 750 тыс. граждан к сверхурочной работе и упростит административные процедуры. По словам федерального чиновника, знакомого с разработкой законопроекта, инициатива является частью плана структурных изменений в экономике, одобренного правительством в ноябре. Цель проекта — повысить гибкость рынка труда и предоставить гражданам возможность легально увеличить доход.

Законопроект может коснуться тех отраслей, которые будут существенно наращивать производство продукции и оказание услуг. В их числе — обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, деятельность гостиниц и заведений общепита. К сверхурочной работе могут быть привлечены не все сотрудники.

Сейчас уровень безработицы в России составляет 2,2%. По прогнозу Минтруда, до 2032 года необходимо заместить 12,2 млн человек с учетом новых рабочих мест и числа граждан, выбывающих на пенсию.