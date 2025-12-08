Банк России поднял курс доллара выше 77 рублей

Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 77,3 руб., евро — 89,7 руб. Курс юаня вырос до 10,8 руб. Это следует из информации на сайте регулятора.

По сравнению с показателями 6 декабря, доллар вырос почти на 1,18 рубю, евро подорожал на 1 руб., а юань — на 9,55 коп. По данным Investing.com, внебиржевой курс доллара на 16:15 мск падал до 76,4 руб., однако после начал снова расти.

4 декабря ЦБ РФ впервые за 2,5 года установил курс доллара ниже 77 руб. — 76,97 руб., понизив его на 0,98 руб. Курс евро снизился на 0,69 руб. — до 89,90 руб. Стоимость юаня упала на 0,13 руб. и достигла 10,85 руб.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в 2026 году доллар США будет стоить свыше 90 руб. Этому могут способствовать сокращение продажи валюты Банком России и снижение бюджетных доходов из-за падения цен на нефть. Однако небольшое ослабление рубля будет выгодно для экспортеров и бюджета, сообщил глава ВТБ. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что курс доллара должен находиться в диапазоне 98-105 руб., поскольку он благоприятен для внешней торговли.