Костин считает, что доллар будет стоить больше 90 рублей в 2026 году

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в следующем году рубль может ослабнуть до более 90 руб. за доллар. Он отметил, что сокращение продажи валюты Центральным банком и снижение бюджетных доходов из-за падения цен на нефть и увеличения дисконтов могут способствовать этому.

Глава ВТБ отметил, что небольшое ослабление рубля может быть выгодным для экспортеров и бюджета. «Для экспортеров и для бюджета выход стоимости рубля на траекторию 90+ будет иметь положительный результат»,— подчеркнул Андрей Костин.