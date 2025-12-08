РФ и Норвегия начали переговоры по рыболовству в Баренцевом и Норвежском морях

Российско-норвежская комиссия начала заседание, на котором стороны обсуждают вопрос рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях, сообщила пресс-служба Росрыболовства. Российскую делегацию возглавляет руководитель ведомства Илья Шестаков.

Заседание проходит в укороченном формате из-за санкций Норвегии против российских рыбопромысловых компаний. На нем обсудят только установление общих допустимых уловов и квоты на добычу водных биоресурсов. Четыре рабочие группы — по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики — собираться не будут.

В июле Норвегия ввела санкции против компаний «Мурман Сифуд» и «Норебо». Страна запретила им промысел в своих водах. Россия в ответ направила ноту протеста и заявила, что такие действия нарушают соглашение 1976 года о взаимных отношениях в области рыболовства.

В октябре издание Fiskeribladet со ссылкой на источники сообщало, что российско-норвежские переговоры по квотам оказались на грани срыва. Заседание комиссии по этому вопросу оставалось без даты. Норвежский министр рыболовства Марианна Сивертсен Нэсс пригрозила России «мелкой рыбой» при несогласовании квот.