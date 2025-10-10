В Норвегии заявили об угрозе срыва переговоров с Россией о треске

Российско-норвежские переговоры по квотам на вылов трески в Баренцевом море оказались на грани срыва впервые за десятилетия. Обычно обсуждение объемов добычи проходит ежегодно в конце октября на российско-норвежской комиссии по рыболовству, но в этом году встреча пока не назначена, что вызывает серьезные опасения, сообщает норвежское издание Fiskeribladet со ссылкой на источники.

Старшая научная сотрудница Института Фритьофа Нансена Анне-Крастин Йоргенсен отметила, что два внеочередных заседания подряд — «крайне необычное» явление, свидетельствующее о самом серьезном кризисе в истории сотрудничества между странами в области рыболовства. Она подчеркнула, что обе стороны понимают важность этого партнерства, однако Россия, по ее словам, выдвинула «нечто вроде ультиматума», связанное с предупреждениями со стороны Росрыболовства.

Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза в секторе рыболовства, что вызвало резкую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Норвегии «граничащими с паранойей». В российском министерстве иностранных дел был вызван временный поверенный Норвегии, которому вручена нота протеста за нарушение двусторонних соглашений, включая соглашение 1976 года.