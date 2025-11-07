Норвежский министр пригрозила России потерей улова крупной рыбы из-за заморозки переговоров

Переговоры между Россией и Норвегией по квотам на вылов трески в Баренцевом море остаются без даты, несмотря на две внеочередные встречи. Об этом сообщила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс.

В октябре норвежское издание Fiskeribladet со ссылкой на источники сообщало, что российско-норвежские переговоры по квотам оказались на грани срыва. Обычно обсуждение объемов добычи проходит ежегодно в конце октября на российско-норвежской комиссии по рыболовству. Однако в этом году встреча пока не назначена.

ГоспожиНэсс отметила, что ситуация сложилась непростая, но стороны поддерживают контакт и стремятся к соглашению. «Существуют опасения, что, если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может решить увеличить объемы вылова в российской экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где она крупнее»,— сказала министр в интервью High North News.

В июле Норвегия ввела санкции против двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд», запретив им рыбачить в норвежских водах. В ответ Россия вручила Норвегии ноту протеста, заявив, что санкции нарушают соглашение 1976 года. Росрыболовство назвало эти меры грубым нарушением действующих договоренностей.