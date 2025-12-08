Путин допустил замедление инфляции до 6% по итогам года

По итогам 2025 года инфляция составит около 6% или меньше, заявил президент России Владимир Путин. Рост ВВП будет на уровне около 1%, добавил глава государства. По его словам, замедление темпов роста экономики в этом году было ожидаемо.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре)

«Сейчас созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику, при этом сохранить низкую безработицу и, конечно, умеренную инфляцию»,— сказал господин Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по сайту Кремля).

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция составила 7,71%. Банк России прогнозирует, что темпы роста цен замедлятся до 4–5% в 2026 году. В 2027-м и далее инфляция будет находиться на целевом значении 4%. По оценке Минэкономики, рост ВВП за первые 10 месяцев был на уровне 1%.

