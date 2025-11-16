Экономика России сбавляет ход

Предварительная оценка динамики ВВП в третьем квартале 2025 года, опубликованная Росстатом, оказалась одновременно и ожидаемой, и дискомфортной. Ожидаемой — потому что рост на 0,6% год к году совпал с расчетами Минэкономики и других аналитиков, хотя и оказался лучше оценки Банка России. Дискомфортной — потому что подтвердил сразу две тенденции: замедление не прекращается с января, а грань текущих оценок между слабым ростом и стагнацией сужается.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Экономика РФ, по свежим оценкам Росстата, продолжает замедляться. Годовые темпы роста ВВП снизились с 1,4% в первом квартале 2025 года и 1,1% во втором до 0,6% в третьем. Оценка третьего квартала совпала с ожиданиями Минэкономики, но оказалась чуть выше предположений ЦБ (0,4%). Минэкономики при этом в сентябре снизило прогноз роста по итогам года до 1%, ЦБ в октябре — до 0,5–1%, а консенсус аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в начале ноября, видит годовую цифру в 0,9% — все это положительные значения.

Качественные и количественные расхождения, впрочем, начинаются на уровне оценок поквартальной динамики. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» видят в третьем квартале «около плюс 1% SAAR» — слабый, но все же положительный очищенный от сезонных и календарных эффектов и приведенный к годовому рост. Дмитрий Полевой из «Астра УА» говорит о росте на 0,15% квартал к кварталу с учетом сезонности — это почти остановка. Институт ВЭБ оценивает поквартальную динамику еще скромнее: во всех трех кварталах 2025 года сезонно-скорректированный ВВП находился в нулевой или отрицательной зоне, третий квартал был нулевым, что в целом означает символическое снижение. Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), отталкиваясь от данных на начало ноября (до публикации данных Росстата о ВВП), приходят к схожим выводам. По их оценке, сезонно-скорректированный месячный ВВП в сентябре вернулся на уровень мая 2024 года и остается ниже декабря 2024 года на 2,8%. В ЦБ, впрочем, настаивают на том, что декабрь 2024 года был «статистическим выбросом» и сопоставления с ним некорректны.

Структура роста, однако, дополняет картину. Росстат в третьем квартале в годовом выражении фиксирует увеличение добавленной стоимости в общепите (на 8,9%), АПК (на 3,6%), рознице (2,1%), переработке (1,4%) и строительстве (1,2%). На первый взгляд — стандартный набор отраслей, поддерживающих внутренний спрос.

Однако в ИНП РАН отмечают, что в то же время в обрабатывающей промышленности тенденция близка к кризисной. За девять месяцев прирост более чем на 1% зафиксирован только в 5 из 24 видов деятельности, а 17 показывают снижение физического выпуска. Даже отрасли, связанные с ОПК, впервые за год показывают заметные признаки охлаждения. Рост выпуска транспортных средств замедлился с 36% год к году в начале года до 6% в сентябре, готовых металлических изделий — с 18% до минус 2%. На этом фоне более устойчивыми выглядят розница, общепит и услуги как главные источники роста. Тем не менее ИНП РАН фиксирует замедление роста реальных зарплат, сокращение занятости и повышение конкуренции на рынке труда. Если этот тренд закрепится, рост потребления — последнего устойчивого драйвера экономики — очевидно снизится.

В такой обстановке аналитики вернулись к обсуждению вопроса, который казался закрытым: находится ли экономика РФ в стагнации или технической рецессии? Формально — нет, год будет с плюсом. Однако Дмитрий Полевой в личном блоге пишет, что при учете оценки ВЭБа «техническая рецессия может быть с начала года» (три квартала подряд рост около нуля или ниже). ИНП РАН приходит к выводу о том, что в экономике, скорее, стагнация, ожидая нулевого роста в четвертом квартале, при том что структура выпуска в промышленности и инвестспрос не оставляют иллюзий о возможности быстрого восстановления.

Кирилл Тремасов, советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в недавних публичных комментариях об отсутствии формальных признаков технической рецессии в экономике предпочел рассуждать не о поквартальной динамике ВВП с учетом сезонности, а о других индикаторах: показателе бизнес-климата и динамике зарплат в середине года. Дмитрий Полевой, однако, указывает, что представитель регулятора не комментировал данных о выпуске в обработке, которая сейчас выглядит наиболее уязвимой.

Впрочем, даже если не спорить о полноте набора индикаторов, очевидно, что экономика растет по инерции, а отраслей-драйверов нового цикла роста пока не наблюдается.

В итоге рост в третьем квартале минимален и опирается на потребление, которое вряд ли останется устойчивым. Промышленность и инвестиционные сектора ослабли сильнее, чем это следует из агрегированных цифр, а поквартальная динамика ВВП колеблется вокруг нуля. На этом фоне спор о том, где теперь находится экономика, будет только усиливаться.

Артем Чугунов