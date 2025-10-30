Слот-твист

Одной из наиболее громких тем в европейском футболе стал резкий спад в игре действующего чемпиона Англии «Ливерпуля». Команда Арне Слота, в прошлом сезоне порой казавшаяся непобедимой, забравшая главный домашний титул без серьезной конкуренции, проиграла шесть из последних семи матчей. А самым неудобным соперником для «Ливерпуля», видимо, следует признать середняка «Кристал Пэлас»: этому лондонскому клубу в среду, 29 октября, он проиграл аж в третий раз за сезон, теперь — разгромно (0:3).

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters В новом сезоне усилившийся на €482 млн «Ливерпуль» потерпел уже семь поражений, три из которых — пропустив решающий мяч в концовке

Матч 1/8 финала Кубка Английской лиги, в котором «Ливерпуль» на своем поле принимал лондонский «Кристал Пэлас», неожиданно завершился разгромной — 3:0 — победой гостей. Это поражение стало для действующего чемпиона Англии шестым в последних семи встречах. Такая серия — безусловный провал для команды, которая в прошлом сезоне считалась одной из сильнейших в Европе, а летом провела агрессивную трансферную кампанию, потратив немногим меньше полумиллиарда евро.

Сам по себе исход состоявшегося в среду матча, несмотря на крайне примечательный счет, сенсационным все-таки не назовешь.

Очевидно, Арне Слот решил поберечь своих лидеров перед играми посложнее, возможно, даже пожертвовать этим второсортным турниром.

Состав хозяев наполовину состоял из глубоких резервистов, а в перечне запасных вообще не было ни одного по-настоящему известного имени. Факт, впрочем, заключается в том, что прошлым пяти проигрышам найти оправдания не так просто.

Взять субботний матч против другого столичного середняка — «Брентфорда» (2:3). Там-то состав был близким к основному. Отсутствовали только травмированные, среди которых были важные игроки, но игроков незаменимых не было. Но и там «Ливерпуль» проигрывал 0:2 уже к перерыву и спастись не смог. Или игры с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Челси» (1:2) — топ-клубами, которые из кризиса выйти не могут годами: в обеих очки были упущены на излете второго тайма. Или безнадежное выступление в матче Лиги чемпионов в Стамбуле и поражение — 0:1 — от «Галатасарая», который, забив в дебюте встречи, продолжал до самого финального свистка досаждать контратаками. Или еще один матч с «Кристал Пэлас», выездной, в шестом туре чемпионата страны (1:2). Его «Ливерпуль» проиграл, пропустив решающий мяч на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Но это отнюдь не значит, что «Пэлас» как-то чересчур крупно повезло — на Selhurst Park чемпиона терзали.

Кстати, именно «Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в нынешней кампании — в Суперкубке Англии в серии пенальти. Впрочем, и это, и один-единственный прокол на трансферном рынке («Пэлас» отказался отдавать более статусному сопернику ключевого центрального защитника Марка Гехи) воспринимались как мелкие осечки. Дальше-то «Ливерпуль» выглядел мощно, выиграл семь матчей подряд.

Однако какие-то болезненные симптомы все-таки прослеживались сразу. Затягивалась акклиматизация некоторых дорогих новичков: Флориана Вирца, Жереми Фримпонга.

А главное, куда-то пропали те качества, которые позволили «Ливерпулю» так легко, с отрывом в десять очков, выиграть премьер-лигу сезоном ранее: концентрация, способность в нужный момент сыграть прагматично.

Невозможно ведь вспомнить, чтобы в прошлом сезоне «Ливерпуль» вел в два мяча, а затем полностью утрачивал контроль над ходом встречи. А здесь — сразу три таких случая за месяц. Но во всех трех развязка оказалась удачной. «Борнмут» задавили 4:2. «Ньюкасл», против которого весь второй тайм играли в большинстве, дожали чудом благодаря голу на 100-й минуте. «Атлетико» в Лиге чемпионов тоже забили в добавленное время и победили — 3:2. В общем, не так уж резала глаз эта ливерпульская неряшливость, пока были причины указывать, например, на настоящий чемпионский характер.

Теперь же разговоры в английской прессе лишь о том, что «Ливерпуль» напрочь разучился побеждать. На их фоне очень хорошо разошлась с виду совсем безобидная реплика его прежнего тренера Юргена Клоппа. Он заявил, что «теоретически когда-нибудь мог бы» вернуться в команду.

Правда, тут же немец оговорился, что вообще-то «не скучает по тренерству, по необходимости стоять под дождем по два с половиной часа подряд, по пресс-конференциям и интервью».

Да и позиции Арне Слота пока вроде бы не настолько шаткие, чтобы всерьез думать о переменах. Вот только календарь ближайших игр, похоже, несет некоторую угрозу для перспектив голландского специалиста. 1 ноября «Ливерпуль» дома сыграет с «Астон Виллой» в чемпионате Англии, 4 ноября — в Лиге чемпионов примет мадридский «Реал», а 9 ноября вновь в рамках первенства страны его ждет выезд к «Манчестер Сити».

Роман Левищев