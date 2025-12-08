Володин предложил изучить китайский опыт регулирования ИИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить законодательный опыт Китая в регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ



По мнению спикера, китайским властям удалось достигнуть необходимого уровня защиты сограждан в этой сфере. «Они смогли защитить свой суверенитет и граждан от деструктивного контента»,— отметил он, подчеркнув необходимость выработки собственного подхода к регулированию ИИ с фокусом на защиту детей, общества и государственных интересов.

В России работа над комплексным законодательным регулированием сферы ИИ находится пока в начальной стадии. В частности, о подготовке соответствующего законопроекта минувшим летом сообщала президент компании InfoWatch Наталья Касперская. По ее словам, в рабочих группах рассматриваются несколько концептуально разных вариантов текста, включающих, например, введение ограничений на использование персональных данных и на навязывание определенных технологий.

На рассмотрение Госдумы ранее поступили два депутатских законопроекта на тему ИИ. Один предусматривает использование на выборах маркированной ИИ-агитации, другой требует обязательной маркировки любого видеоконтента, созданного с помощью нейросетей. Оба проекта дожидаются первого чтения.

Президент Владимир Путин, выступая 19 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», предложил ориентироваться не только на жесткое законодательство, но и на «мягкое право» — кодекс этики в сфере ИИ. Он также подчеркнул необходимость активного взаимодействия с технологическим бизнесом и тестирования новаторских решений. При этом глава государства призвал избегать бюрократии и «детальной регламентации», которая, по его мнению, замедляет развитие ИИ в других странах.

