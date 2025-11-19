Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин призвал шире использовать в сфере ИИ «мягкое право» — кодекс этики. Об этом он сказал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам президента, все вопросы, связанные с внедрением ИИ, должны обсуждаться с технологическим бизнесом. Он призвал обсуждать «все самые смелые, нестандартные, не укладывающиеся, на первый взгляд, в привычные подходы нормативные» идеи и тестировать их в экспериментальных правовых режимах. Такие режимы, по словам господина Путина, уже действуют в Москве и на Сахалине. В скором времени они распространятся на весь Дальний Восток.

Президент заявил, что для развития сферы ИИ в России необходимо избегать бюрократии. «Детальная регламентация» ИИ затормозила разработку его продуктов в нескольких странах. Владимир Путин отметил, что в сфере госуправления, в работе спецслужб и силовых ведомств должны использоваться только российские разработки искусственного интеллекта.