В России готовят законопроект о регулировании ИИ

Власти России разрабатывают законопроект о регулировании в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщила президент компании InfoWatch Наталья Касперская. Она вошла в одну из рабочих групп по подготовке документа.

«Это законодательное регулирование искусственного интеллекта,— сказала госпожа Касперская (цитата по «Интерфаксу»). — Введение ограничений по использованию данных граждан, по навязыванию определенных технологий».

По словам Натальи Касперской, есть несколько вариантов текста законопроекта, которые «достаточно сильно друг от друга» отличаются. Вопрос о сроках появления окончательного варианта документа она переадресовала Госдуме. В марте там начали обсуждать проблемы сферы ИИ. Участники круглого стола пришли к выводу, что законодательное регулирование неизбежно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты хотят подружиться с нейросетью».