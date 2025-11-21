ДСК-1 откроют кредитную линию для ремонта в ЖК в ХМАО после критики Матвиенко

В ближайшее время компании ДСК-1 откроют кредитную линию для выполнения обязательств по ремонту квартир ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске, рассказал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции. Ранее, 12 ноября, с критикой застройщика выступила председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента. «Это безобразие. Вот по ДСК-1, не знаю, как вы его терпите, но то, что пишут граждане, их давно пора призвать к ответу»,— сказала тогда спикер.

Руслан Кухарук пояснил, что ДСК-1 ввел в эксплуатацию многоквартирный дом в Ханты-Мансийские и «юридически обманутых дольщиков нет». «Были дополнительные обязательства застройщика по выполнению ремонта в жилых помещениях, за что людьми были оплачены средства, это прописано в договоре»,— добавил он.

Господин Кухарук подчеркнул, что в отличие от окружной столицы ДСК-1 не ввела в эксплуатацию объекты в Сургуте и Нижневартовске. «Есть вопросы, связанные со сроками проведения работ, с качеством их выполнения. Мы это поставили и у себя на контроль, я попросил прокуратуру региона включиться в эту работу для того, чтобы права большого количества жителей Югры не были нарушены. Сегодня уже возбуждено три уголовных дела как раз по факту того, что усматриваются признаки нарушения законодательства»,— отметил глава ХМАО.

По словам губернатора, окружное правительство, правоохранительные и надзорные органы организовали мониторинг и сопровождение всех процессов для выполнения обязательства ДСК-1. «Ситуация сегодня тяжелая для строительной отрасли, тому способствует все, что связано с высокой ключевой ставкой, непростая ситуация влияет на объем ввода жилья, на исполнение обязательств, но не допустить увеличение обманутых дольщиков — это принципиальная задача органов власти»,— сказал Руслан Кухарук.

Согласно сайту ДСК-1, компания занимает первое место среди 32 застройщиков ХМАО в рейтинге по объему текущего строительства и первую позицию в перечне девяти застройщиков Югры по объему ввода жилья. Всего за 54 года работы ДСК-1 сдал более 7 млн кв. м. жилья. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка компании в 2024 году составила 80,5 млн руб., чистая прибыль — 210,5 млн руб.

Ранее дольщики строящегося ЖК «Западный квартал» в окружной столице опубликовали обращение в комментариях под постом губернатора в его Telegram-канале, в котором призвали главу Югры разобраться с застройщиком. Они пояснили, что ДСК-1 якобы призывает принять квартиры, не соответствующие заявленному качеству и готовности. «Уже поручил Службе жилищного и строительного надзора Югры совместно с администрацией города взять на контроль вопрос выполнения подрядной организацией своих обязательств»,— написал в начале ноября Руслан Кухарук в комментариях под своим постом.

Василий Алексеев