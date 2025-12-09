«Россошанское ДРСУ №1» отремонтирует дорогу в Воронежской области за 121 млн

Министерство дорожной деятельности Воронежской области определило подрядчика для ремонта четырехкилометрового участка автодороги «М-4 "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск — Митрофановка» в Бобровском районе. Контракт заключили с местным ООО «Россошанское ДРСУ №1». Его цена не снизилась в процессе торгов и составила 120,7 млн руб. Документы опубликовали на портале госзакупок.

В конкурсе участвовала еще одна организация, которая предложила выполнить работу за меньшие деньги — 117,1 млн руб. Однако победитель получил преимущество в 40 баллов благодаря другим критериям оценки заявок.

Работы профинансируют из областной казны. Россошанской фирме предстоит устранить дефекты дорожного покрытия с 1 марта по 2 сентября 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в апреле 2000 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 1,8 млн руб., 96,7% компании принадлежит директору Валерию Ярошеву, 3,3% — Елене Ярошевой. Выручка организации в 2024 году составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 83 млн руб.

В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежское министерство дорожной деятельности заключило с ООО «Россошанское ДРСУ №1» контракт на капремонт путепровода через железную дорогу в Россоши, известного как «Горбатый мост». Фирма была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену в 420,7 млн руб.

Денис Данилов