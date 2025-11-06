В Воронежской области ищут подрядчика на ремонт дороги за 121 млн

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило конкурс по поиску подрядчика на ремонт участка автомобильной дороги «М "Дон" — Бобров — Таловая — Новохоперск" — Митрофановка» в Бобровском районе. Его протяженность составляет 4 км. Начальная цена контракта — 120,7 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Победителю конкурса с 1 марта по 2 сентября 2026 года предстоит устранить дефекты дорожного покрытия: ликвидировать неровности, обновить слой асфальтобетона и укрепить обочины. Гарантийный срок на разные виды работ составит пять–шесть лет.

Подать заявки на участие в торгах можно до 21 ноября, итоги подведут 26-го.

На прошлой неделе в Орловской области объявили конкурс на капремонт автодороги за 189,5 млн руб.

Кабира Гасанова