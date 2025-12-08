Более 12 млрд рублей заложили в бюджет Нижнего Новгорода на метро

Около 12,36 млрд руб. заложили в бюджет Нижнего Новгорода 2025/26 годов на продление Автозаводской линии метро до станции Сенной. Соответствующие поправки гордума одобрила на внеочередном онлайн-заседании 8 декабря 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что под гарантийное письмо губернатора в бюджет текущего года закладывают почти 4,92 млрд руб., в бюджет 2026 года — 7,44 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с АО «Моспроект-3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировали построить к концу 2025 года. В декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года, в декабре 2025 года он же сообщил о переносе сроков на второе полугодие 2027 года.

При этом в карточке контракта на сайте госзакупок сроки его исполнения пока не меняли, там по-прежнему стоит 31 декабря 2025 года.

Галина Шамберина