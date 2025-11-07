Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
С начала года из Югры выдворили около 900 нелегальных мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала года выдворено 873 мигранта за нарушение миграционного законодательства, сообщили в полиции Югры. За последнюю неделю сотрудники миграционной службы и судебные приставы выдворили около 90 иностранных граждан.

Фото: полиция ХМАО-Югры

В текущем году к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено более 13 тыс. человек. Граждане, подлежащие выдворению, содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте. В настоящее время там находятся около 148 человек, ожидающих отправки на родину.

Напомним, в начале октября сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России совместно с УФССП выдворили 80 мигрантов-нелегалов.

Ирина Пичурина

