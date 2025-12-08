В КубГУ прокомментировали новость о принуждении студентов к установке Max

Кубанский государственный университет признал незаконным распоряжение декана художественно-графического факультета об отчислении студентов за отказ от установки цифровой платформы Max. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителей университета, распоряжение было издано с превышением полномочий и не подлежит исполнению. Использование платформы Max носит рекомендательный характер для получения информации о деятельности учебного заведения.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что учащихся принуждают скачивать мессенджер под угрозой дисциплинарных мер вплоть до отчисления. По информации ряда изданий, от студентов также якобы требовали письменный отказ в случае нежелания устанавливать приложение.

Руководство КубГУ пояснило, что не намерено принуждать к использованию платформы. Сотрудники и студенты учреждения могут использовать другие мессенджеры для личного общения.

Вместе с тем университет подчеркивает, что использование отечественного ПО повышает безопасность и снижает риски, связанные с программами, принадлежащими компаниям недружественных стран. Сервис Max используется для рабочих и учебных коммуникаций в соответствии с законом о многофункциональном сервисе обмена информацией и приказом Минобрнауки России.

Как писал «Ъ-Кубань», жители Краснодарского края 8 декабря столкнулись со сбоями в работе национального мессенджера Max. По информации сервиса «Сбой.рф», всего за день на сервис поступило 2,8 тыс. жалоб от пользователей из различных регионов России.

Нурий Бзасежев