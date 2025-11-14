На ремонт двух мостов в Липецкой области выделяют 270 млн рублей

Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило два аукциона на ремонт мостов в Чаплыгинском и Задонском районах. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 269,8 млн руб. Источником финансирования являются средства облбюджета, следует из данных портала госзакупок.

Первый контракт на ремонт мостового перехода через реку Становая Ряса на автодороге «Буховое — Колыбельское» с примыканием к «Липецк — Чаплыгин» в Чаплыгинском районе оценен в 147,7 млн руб. Он предполагает выполнение работ с даты заключения по 30 апреля 2027 года. За это время победитель тендера должен отремонтировать опоры, пролеты, мостовое полотно, установить водоотводы с проезжей части и лестничные сходы, полностью заменить и обустроить дорогу и организовать движение на участке во время ремонта. Гарантийный срок на разные виды работ составляет от трех месяцев до десяти лет.

В рамках второго контракта на реконструкцию моста через ручей на автодороге «Задонск — Донское» с подъездом к женскому монастырю в Задонском районе подрядчику готовы заплатить 122,2 млн руб. Ему предстоит реконструировать опоры, пролеты, мостовое полотно, а также переустроить линии связи, установить водоотводы с проезжей части, организовать движение на период ремонта. На исполнение обязательств победителю торгов дают время с даты заключения соглашения по 1 декабря 2026 года. Гарантийный срок — от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ.

Заявки на аукционы принимаются до 21 ноября, итоги подведут 25-го.

На прошлой неделе контракт на ремонт «Горбатого моста» в Россоши Воронежской области получило ООО «Россошанское ДРСУ №1» за 420,7 млн руб.

Кабира Гасанова