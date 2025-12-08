ПСБ кредитует Ставрополь на 850 млн рублей

Администрация Ставрополя 8 декабря заключила контракты с ПСБ на три невозобновляемые кредитные линии общим лимитом 850 млн руб., пишет Интерфакс.

Комитет финансов и бюджета провел аукционы на 400 млн, 250 млн и 200 млн руб. ПСБ стал единственным участником торгов. Комиссия признала аукционы несостоявшимися и выбрала банк. Ставка составила 17,5% годовых. Срок — 370 дней. Город направит средства на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов.

В октябре администрация пыталась привлечь 1,85 млрд руб. по возобновляемым линиям. Четыре аукциона сорвались из-за отсутствия заявок. Ставка тогда не превышала 18% годовых, срок — 411 дней. Цели оставались прежними — дефицит и долги. В июне Ставрополь взял в Сбербанке 1,3 млрд руб. по возобновляемым линиям. Ставка достигла 22% годовых, срок — год. Эти шаги показывают растущую нужду в заимствованиях.

Бюджет Ставрополя на 2025 год предусматривает доходы 22,05 млрд руб. и расходы 22,67 млрд руб. Дефицит равен 617,7 млн руб., или 2,7% расходов. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года — 2,02 млрд руб.

В октябре 2025 года мэрия Ставрополя искала 300 млн руб. по 100 млн на тендер. Краевой центр, как и другие муниципалитеты, активно использует банковские ресурсы для баланса бюджета на фоне дефицита в условиях разворачивающегося экономического кризиса.

