Сотрудники Лувра начнут бастовать с 15 декабря

Работники Лувра проголосовали за проведение забастовки против ухудшающихся условий труда, сообщает Le Monde. Она начнется 15 декабря и будет длиться до тех пор, пока руководство не пойдет навстречу сотрудникам парижского музея.

«Каждый день залы музея закрываются гораздо раньше, чем запланировано, из-за нехватки персонала, а также из-за технических неисправностей и ветхости здания,— говорится в заявлении трех профсоюзов, выступивших за проведение забастовки.— Доступ к произведениям искусства ограничен… Посещение Лувра стало настоящей полосой препятствий».

Профсоюзы требуют создания дополнительных рабочих мест в сфере приема посетителей и наблюдения за порядком в музее, а также перехода сотрудников, отвечающих за оперативную работу музея, с временных трудовых договоров на бессрочные контракты. Музей, напротив, планирует сократить количество таких сотрудников на пять человек.

Профсоюзы надеются, что руководство музея начнет переговоры с ними на этой неделе, до того как сотрудникам придется начать бастовать. Возможная забастовка тем временем дополнит список злоключений и проблем Лувра. Музей был ограблен 19 октября, после он вынужден был закрыть галерею Кампана из-за риска обрушения балок, а 26 ноября в музее прорвало трубу, из-за чего были повреждены от 300 до 400 книг в библиотеке отдела египетских древностей.

Кирилл Сарханянц