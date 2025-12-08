Три мирных жителя пострадали при атаках 98 БПЛА в Черноземье за выходные

На прошедших выходных ВСУ атаковали все регионы Черноземья. По данным Минобороны, над макрорегионом сбили 98 беспилотников: 38 над Белгородской областью, 31 — над Воронежской, 21 — над Курской, по три — над Липецкой и Орловской, два — над Тамбовской.

По сообщениям местных властей, в результате атак пострадали три мирных жителя. Все раненые были зафиксированы в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, также разрушения получили 11 домов и 22 машины. Всего по региону выпустили как минимум 125 беспилотников всех типов и 29 боеприпасов.

В Воронежской области ночью 6 декабря сбили 27 БПЛА над одним городским округом и восемью районами. По словам губернатора Александра Гусева, никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений. В городском округе обломки беспилотников повредили крышу АЗС и кровлю дома в СНТ. В одном из районов пострадали остекление и фасад школы, фасад малоэтажного дома и окна частного, автомобиль и линия электропередач. Еще в одном муниципалитете зафиксировали повреждения в трех частных домах, двух надворных постройках и гараже с машиной внутри.

Губернатор Орловской области подтвердил информацию оборонного ведомства и сообщил об отсутствии последствий. Оперштаб Курской области продублировал в соцсетях данные Минобороны. В Липецкой и Тамбовской областях атаки не прокомментировали.

На прошлых выходных при ударах ВСУ по Черноземью два человека погибли и пятеро были ранены.

Алина Морозова