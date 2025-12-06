В Воронежской области из-за атаки 27 БПЛА пострадали АЗС, школа и жилые дома

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 27 беспилотников над одним городским округом и восемью районами Воронежской области. В результате никто не пострадал, однако АЗС, школа, дома и автомобили получили разрушения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В городском округе обломки БПЛА повредили крышу заправки и кровлю дома в СНТ. В одном из районов пострадали остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна частного, автомобиль и линия электропередач. В третьем муниципалитете разрушения получили три частных дома, две надворные постройки и гараж с автомобилем внутри.

По словам главы региона, после завершения работы оперативных служб будет проведена оценка ущерба.

В Минобороны сообщили, что на прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили над Россией 116 беспилотников, в том числе 57 над Черноземьем. 27 дронов уничтожили над Воронежской областью, 21 — над Белгородской, по три — над Курской и Липецкой, два — над Тамбовской, один — над Орловской.

Алина Морозова