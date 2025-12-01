На выходных ВСУ атаковали Черноземье 70 дронами: есть погибшие и раненые

За прошедшие выходные ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. По данным Минобороны, всего над макрорегионом сбили 70 беспилотников. 51 дрон уничтожили над Белгородской областью, по семь — над Воронежской и Курской, четыре — над Липецкой, один — над Орловской.

По сообщениям местных властей, в результате атак два человека погибли и пятеро были ранены. Все они были зафиксированы в Белгородской области накануне. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, разрушения получили 11 частных домов и 14 автомобилей, трактор. За два дня по региону выпустили не менее 11 боеприпасов и 101 беспилотника.

На пресс-конференции по итогам пяти лет на посту губернатора господин Гладков объяснял разницу в цифрах оперштаба и Минобороны. По его словам, в оборонном ведомстве считают только БПЛА самолетного типа, а в регионе — все типы беспилотных летательных аппаратов.

В Курской области ВСУ атаковали объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Из-за этого без света остались порядка 600 потребителей. О пострадавших не сообщалось.

Власти Воронежской и Орловской областей заявили, что атаки на выходных обошлись без последствий. В Липецкой области не прокомментировали удары со стороны Украины.

На прошлых выходных при обстрелах Черноземья один мирный житель погиб и шестеро пострадали.

Алина Морозова