АЛРОСА прогнозирует снижение добычи алмазов в мире до минимума с начала века

Мировая добыча алмазов по итогам 2025 года достигнет минимальных объемов за последние 20 лет. Об этом сообщили «РИА новости» в компании АЛРОСА (MOEX: ALRS).

«Добыча алмазов будет почти на треть ниже относительно уровней шести-восьми летней давности», — уточнили в компании.

Гендиректор компании Павел Маринычев в сентябре заявлял, что по итогам года мировая добыча может составить около 95-105 млн карат. В АЛРОСА планируют добыть 29 млн карат алмазов по итогам года.

В мае АЛРОСА сохранила прогноз по восстановлению мирового алмазно-бриллиантового рынка до 2027 года, указывает «РИА Новости». По словам начальника управления корпоративных финансов компании Сергея Тахиева, с каждым годом уровень добычи алмазодобывающих предприятий сокращается из-за истощения месторождений и отсутствия открытия новых. По данным Кимберлийского процесса, самый низкий уровень добычи алмазов наблюдался в 2020 году — 107,26 млн карат.

АЛРОСА добывает более 90% алмазов в России. В компании отмечали, что в первой половине года алмазно-бриллиантовая отрасль была под давлением геополитической и макроэкономической неопределенности. Спрос на ювелирные украшения и значительные запасы бриллиантов в гранильном секторе снизился. Выручка АЛРОСА за полугодие упала на 25% год к году, до 134,25 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин готовит приемы карата».