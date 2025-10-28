Минфин готовит приемы карата

Минфин все же планирует закупку алмазов у АЛРОСА (MOEX: ALRS) в Гохран до конца 2025 года, хотя еще в прошлом месяце сделка была на паузе. Аналитики считают, что это может стать положительным сигналом об отсутствии дополнительного давления предложения на все еще слабый мировой рынок. По их прогнозам, в ближайшие годы АЛРОСА будет медленнее наращивать продажи, стремясь избегать накопления стоков в цепочках поставок.

Минфин намерен до конца 2025 года закупить небольшой объем алмазов у АЛРОСА в Гохран, сообщил 28 октября журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет! Казань». По его словам, сделка находится на финальной стадии. «В целом мы конструктивно смотрим на рынок, поэтому это количество будет не очень большое»,— цитирует чиновника Reuters.

В сентябре Алексей Моисеев отмечал, что закупка алмазов у АЛРОСА пока поставлена на паузу, так как в Минфине видят, что компания справляется самостоятельно. В АЛРОСА комментарии не предоставили.

Минфин возобновил закупки алмазов у АЛРОСА в 2024 году после более чем десятилетнего перерыва. До того последняя такая сделка была в 2012 году — на $250 млн. В Минфине сообщали, что предварительной договоренности о возможности выкупа камней достигли еще в декабре 2023 года, первая закупка прошла в марте 2024 года. Суммы и объемы не раскрывались. Отраслевое агентство Rapaport оценивало стоимость одной закупки в ноябре 2024 года в $100 млн.

Павел Маринычев, гендиректора АЛРОСА, в интервью ТАСС в сентябре 2025 года: Мы уже видим постепенную нормализацию запасов во всех звеньях алмазно-бриллиантовой торговли.

АЛРОСА, добывающая более 90% алмазов в РФ, отмечала, что в первой половине 2025 года алмазно-бриллиантовая отрасль была под давлением геополитической и макроэкономической неопределенности, снижения спроса на ювелирные украшения и значительных запасов бриллиантов в гранильном секторе. Выручка АЛРОСА за полугодие упала на 25% год к году, до 134,25 млрд руб., EBITDA снизилась на 42%, до 37,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 11%, до 40,6 млрд руб.

Ранее Алексей Моисеев говорил, что на алмазы может прийтись около половины от всех закупок Гохрана в 2025 году. В бюджете на 2025 год на приобретение драгоценных металлов и камней в государственный запас выделено 51,5 млрд руб. Таким образом, на закупки алмазов может прийтись до 25,75 млрд руб. По подсчетам аналитика «БКС Мир инвестиций» Николая Масликова, это около 11% прогнозной выручки АЛРОСА за текущий год. В проекте бюджета на 2026–2028 годы на закупку драгоценных металлов и камней также предусмотрено по 51,5 млрд руб. в год.

Как отмечают аналитики «Т-Инвестиций», рынок алмазов остается под давлением: спрос и цены на камни все еще слабые, особенно в Индии, что негативно влияет на выручку и финансовые результаты АЛРОСА. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что коммуникация в рынок о выкупе Гохраном объемов — даже пока неясны размеры сделки — положительный сигнал, говорящий, что не будет давления предложения на рынок в период, когда тот нащупывает равновесие. «Гохран покупал и в хорошие и в сложные времена для алмазного рынка»,— добавляет господин Красноженов.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов констатирует, что мировой рынок алмазов на сегодня находится в одной из своих низших точек: чистый импорт алмазного сырья в Индию немногим превышает 90 млн карат при среднем историческом уровне в 120–125 млн карат. В этих условиях АЛРОСА в 2025 году сократит добычу до 29 млн карат (на 12% к 2024 году), но, судя по публичным заявлениям и финансовым результатам, компания обладает достаточным запасом прочности, чтобы обойтись без масштабной господдержки, добавляет он.

По прогнозам аналитиков Альфа-банка, в текущих рыночных условиях АЛРОСА выйдет на средний уровень производства в 34 млн карат в год к 2027 году, а не в 2026 году, как ожидалось ранее. Их прогноз продаж компании на этот год снижен с 31 млн до 29 млн карат, на 2026 год — с 35 млн до 30 млн карат, на 2027 год — с 36 млн до 32 млн карат. Как поясняется в обзоре Альфа-банка, на продажи повлияет стремление АЛРОСА укрепить переговорные позиции на рынке и избежать накопления запасов в цепочках поставок. Восстановление рынка и разворот цен могут занять продолжительное время, прогнозируют в «Т- Инвестициях».

Анатолий Костырев