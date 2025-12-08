Аналитики Opta считают «Краснодар» главным фаворитом в борьбе за титул РПЛ

После завершения осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) статистическая платформа Opta определила главного претендента на победу. Фаворитом считается действующий чемпион страны «Краснодар», шансы клуба на титул оцениваются в 40,4%.

Также в топ-3 вошли петербургский «Зенит» (39,0%) и московский «Локомотив» (10,8%). Шансы на чемпионство сохраняют столичный ЦСКА (8,8%), калининградская «Балтика» (0,9%) и московский «Спартак» (0,2%). Претендентами на прямой вылет во второй по силе дивизион Opta назвала замыкающий таблицу «Сочи» (64,2%) и занимающий предпоследнее место «Оренбург» (35,4%).

По итогам 18 туров «Краснодар» с 40 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место занимает «Зенит» (39), тройку лучших замыкает «Локомотив» (37).

Подробнее о матчах последнего тура РПЛ перед зимним перерывом — в материале «Ъ» ««Краснодар» остался первым до весны».

Таисия Орлова