«Краснодар» остался первым до весны

В центральном матче заключительного перед зимним перерывом 18-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА — 3:2. Южане показали лучший результат на первом отрезке сезона. Вторым к промежуточному финишу пришел «Зенит», а тройку замыкает «Локомотив».

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (в черно-зеленой форме) забил важный гол в матче с ЦСКА и помог своей команде стать зимним чемпионом

Так сложилось, что «Краснодар» и ЦСКА не только открыли нынешний сезон, разыграв между собой Суперкубок России, но и закрыли его первую часть перед длительным перерывом. Причем и сейчас их матч вполне соответствовал категории «супер», потому что от его результата зависело, кто станет так называемым зимним чемпионом. Чтобы опередить «Зенит», который в 18-м туре обыграл «Акрон» и поднялся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 39 очками, кубанцам и москвичам нужна была победа в очном противостоянии.

Армейцы, несмотря на опасения своего главного тренера Фабио Челестини, без спадов дотянули до зимней паузы, хотя в последних матчах действительно выглядели уже далеко не так легко, как прежде. К тому же травма явно выбила из колеи Матеуса Алвеса, который ярко сверкал до того, как выбыл из строя. А все номинальные нападающие и вовсе дружно присели в запас, поэтому недовольному их состоянием Челестини даже пришлось использовать на позиции центрфорварда полузащитника Матию Поповича. Кроме того, красно-синие не вовремя потеряли из-за перебора желтых карточек центрального защитника Матвея Лукина, который отвоевал место в стартовом составе у бразильца Жуана Виктора.

Краснодарцы сразу дали понять, что игра будет жесткой, и Диего Коста врезал локтем в челюсть Кириллу Глебову. Гости приняли вызов, и Игорь Дивеев на грани желтой карточки срубил Виктора Са. Затем хозяева создали острый момент у ворот Игоря Акинфеева, когда Дуглас Аугусто пробил над перекладиной, а москвичи заработали угловой и уже на 11-й минуте повели 1:0. Черно-зеленые, разбирая оппонентов в штрафной площади, почему-то забыли про Мойзеса, и тот оказался абсолютно один перед вратарем Станиславом Агкацевым.

Отличившись в атаке, армейский бразилец еще и в защите совершил два полезных действия. Сперва он поставил блок Жуану Батчи, а потом и Эдуарду Сперцяну в ситуациях, которые могли привести к ответному голу. Мойзес еще чуть не спровоцировал потасовку, когда на бровке немного потоптал Джона Кордобу, и получил желтую карточку. Краснодарский колумбиец и сам был на взводе, так что вскоре тоже нарвался на «горчичник», но сумел перенаправить свою неуемную энергию в позитивное русло и на 38-й минуте сравнял счет. Кордоба раскрутил и завершил скоростную атаку, кинув мяч Батчи на правый фланг и замкнув его прострел уже во вратарской Акинфеева.

В принципе гол «Краснодара» вытекал из логики игры, которая проходила под его диктовку. Лучший ассистент чемпионата Сперцян раздавал отличные передачи партнерам, и не его вина, что они фальшивили в решающей фазе, а удар Витора Тормены после его навеса с углового потащил Акинфеев. Но после перерыва хозяева уже удачно исполнили угловой, и Са на 51-й минуте вывел их вперед, подставив ногу под ювелирную подачу Сперцяна, который отдал 12-й голевой пас. Армейцев снова попытался завести Мойзес, но перестарался и устроил стычку с Александром Черниковым, которая чуть не переросла в драку. Разнимать игроков выбежал даже Челестини, и в том эпизоде ему удалось предотвратить назревавшее удаление бразильца.

Впрочем, на 68-й минуте Мойзес все же покинул поле, напросившись на вторую желтую карточку. При этом Батчи, на котором он сфолил, еще и наказал его голом. Анголец зарядил из-за штрафной впритирку со штангой, а Акинфеев запоздал с прыжком. Уступая 1:3 в меньшинстве, ЦСКА тем не менее не смирился с поражением. И вышедшие на замену Алвес с Тамерланом Мусаевым сократили разницу до минимума, но это произошло уже слишком поздно — на 91-й минуте. Гостям еще повезло, что Гаэтан Перрен в самой концовке попал в штангу. «Краснодар» заслуженно выиграл — 3:2 — и с 40 очками вновь занял первое место, став зимним чемпионом в третий раз подряд. ЦСКА же с 36 баллами выпал из тройки, опустившись на четвертую строчку.

Зато в тройку зашел «Локомотив», который в заключительном матче первой части сезона уверенно разобрался на выезде с «Сочи» и набрал 37 очков. И хотя аутсайдер чемпионата отквитал быстрый гол Алексея Батракова, у гостей тут же отметился дублем Александр Руденко, а во втором тайме Дмитрий Воробьев еще реализовал пенальти. В концовке они пропустили от своего бывшего футболиста Франсуа Камано и победили 4:2. Таким образом, «Локомотив» забил больше всех в РПЛ — 39 мячей, а Батраков с 11 результативными ударами лидирует в гонке бомбардиров.

На пятом месте с 35 очками располагается «Балтика», которая дома взяла верх над «Крыльями Советов» благодаря дублю Брайана Хиля — 2:0. Причем калининградцы превзошли всех на этом отрезке чемпионата по игре в обороне с семью пропущенными голами, а их голкипер Максим Бориско оформил уже 12-й «сухарь».

