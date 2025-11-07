Глава Башкирии опустился на две позиции в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 18-е место в октябрьском рейтинге влияния региональных руководителей по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам августа и сентября он занимал 16 строчку.

Глава Башкирии Радий Хабиров (по центру) на открытии визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе

Фото: Идэль Гумеров

На той же позиции, что и сейчас, господин Хабиров находился по итогам мая и июня. В июле аналитики АПЭК поставил его на 14 место — рекордное для главы Башкирии в этом году.

В новом рейтинге тройку лидеров по влиятельности в федеральной власти и бизнесе занимают те же лица, что и месяцем ранее: мэр Москвы Сергей Собянин, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров. Губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Подмосковья Андрей Воробьев оказались на четвертой и пятой строчке соответственно.

Идэль Гумеров