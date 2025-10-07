Глава Башкирии Радий Хабиров остался на 16 месте в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 16 строчку в ежемесячном рейтинге влияния региональных глав, составляемом Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Месяцем ранее руководитель республики находился на том же месте.

Пятерка лидеров по сравнению с рейтингом по итогам августа осталась неизменной. Возглавляет список мэр Москвы Сергей Собянин, далее идут глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Нижегородской области Глеб Сергеев.

Господин Хабиров начал год с 24 места в рейтинге. По итогам февраля он поднялся на 17 место, а в марте занял 21 место. Лучшим результатом для главы Башкирии стал июль, по итогам которого эксперты АПЭК (политологи, медиаэксперты, журналисты и политтехнологи) определили ему 14 строчку.

Идэль Гумеров