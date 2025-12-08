В Челябинской области за день выпало 44% снега от месячной нормы

В Челябинской области на севере, западе и в центральной части региона выпало 44% от месячной нормы осадков, сообщил губернатор Алексей Текслер в личном telegram-канале. Снегопад начался вечером 7 декабря и, по прогнозам синоптиков, продолжится до утра 9 декабря.

На аппаратном совещании глава региона поручил главам муниципалитетов проанализировать результаты уборки снега на своих территориях. Также руководителям необходимо проконтролировать своевременность вывоза бытовых отходов.

Днем 8 декабря на дороги региона вывели 172 единицы техники. Отдельно в Челябинске в уборке задействованы 182 спецмашины и 507 рабочих. В том числе они очищают от снега тротуары, остановки, проезды к социальным учреждениям и контейнерным площадкам.

По данным челябинского гидрометцентра, 9 декабря на территории региона ожидается снег, метель и гололед.

Виталина Ярховска