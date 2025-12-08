В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

На территории Челябинской области ночью с 8 на 9 декабря ожидается обильный снегопад. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По данным челябинского гидрометцентра, ночью 9 декабря может выпасть до 6 мм снега, а также от 15 до 49 мм снега с дождем. Метель обещают слабую — с видимостью более 500 м при скорости ветра свыше 7 м/с. Также прогнозируется гололедица и температура воздуха ниже -28°C

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует водителям не выезжать без необходимости на федеральные трассы, соблюдать правила дорожного движения, сохранять дистанцию между автомобилями и контролировать скорость транспорта.

Снегопад в Челябинской области продолжается с вечера 7 декабря. Ранее министерство общественной безопасности Челябинской области предупреждало о неблагоприятных погодных условиях 8 декабря.