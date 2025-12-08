В Челябинске на уборку дорог от снега вывели 182 спецмашины

На улицы Челябинска 8 декабря вывели 182 единицы техники и 507 рабочих для уборки снега, сообщает пресс-служба администрации города.

Снегопад в региональном центре продолжается с вечера 7 декабря. По данным мэрии, в час-пик 8 декабря с 6:00 до 9:00 подрядчики делали перерыв на основных магистралях, чтобы не усложнять дорожную обстановку. В это время техника убирала снег на второстепенных улицах и внутриквартальных проездах. Кроме того, районные администрации вывели на расчистку общественных пространств и внутриквартальных проездов 107 снегоуборочных машин. Особое внимание уделяется дорогам к социальным учреждениям и контейнерным площадкам. Подрядчики также очищают от снега тротуары и остановки.

По поручению главы города Алексея Лошкина из-за обильного снегопада в поселке Западный увеличили количество техники, работающей на территории. Мэр поручил до конца дня привести дороги в нормативное состояние.

По данным пресс-службы министерства дорожного хозяйства Челябинской области, на региональных трассах работает 172 единицы техники. В уборке задействованы комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и тракторы.

Проезд по трассам осуществляется свободно, перерывов в движении нет.

Виталина Ярховска