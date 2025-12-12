Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мясомолочная ботаника

Как развивается рынок заменителей мясных и молочных продуктов

Рынок растительных альтернатив традиционным продуктам животного происхождения в России растет медленно, но уверенно. Продажи постепенно увеличиваются, появляются новые производители, а ценовой разрыв между обычным мясом, молоком и их растительными аналогами постепенно сокращается. В состоянии и перспективах рынка разбирался «Ъ-Review».

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Недостаток информации

Альтернативными продуктами, или альтфудом, принято называть аналоги традиционных продуктов животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты, яйца и рыба, произведенные из растительного сырья, грибных культур, водорослей или созданные в лаборатории путем клеточного выращивания. Несмотря на кажущуюся новизну, первые заменители мяса из пшеницы и сои создавались уже в середине XIX века в США последователями религиозного течения адвентистов седьмого дня, пропагандировавшими вегетарианство, а миндальное молоко использовалось в Европе еще в Средние века. Развитие технологий на протяжении XX века вело к увеличению объемов и ассортимента альтернативных продуктов, но их главной целевой аудиторией оставались вегетарианцы и веганы.

В 2010-х годах в США компании Beyond Meat и Impossible Foods вывели на рынок растительные бургеры с текстурой и вкусом, близкими к животным. Примерно в то же время стремительную популярность стало набирать и альтернативное молоко.

Отрасль альтфуда привлекла внимание инвесторов, а потребителями ее продукции стали не только те, кто по разным причинам не ест продукты животного происхождения, но и люди, желающие разнообразить свое меню или заботящиеся об экологии.

Несмотря на мировой бум последних лет, популярность альтфуда в России по-прежнему невелика — в отличие от США, Европы и стран Азии, где продукты на основе растительных белков занимают существенную долю рынка. «В других странах такой популярности способствуют приток инвестиций, развитая производственная и научно-технологическая база, активная исследовательская деятельность, государственная поддержка, в том числе смежных отраслей, а также систематическое просвещение потребителей о пользе растительных продуктов начиная с раннего возраста»,— поясняют в Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП).

Основная проблема, которая мешает росту популярности альтернативных продуктов в России,— недостаток информации, говорят участники рынка. «Нам постоянно приходится тратить ресурсы и бороться с потребительскими привычками, предвзятостью и предубеждениями. И тут речь идет не о недостаточных усилиях бизнеса, а о катастрофическом отсутствии участия со стороны государства, научно-образовательных и медицинских учреждений страны в популяризации настолько важной и полезной для здоровья граждан темы. Международная научная и медицинская база уже не раз подтверждала необходимость и реальную пользу растительных продуктов для здоровья, в том числе как превентивной меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,— утверждают эксперты ассоциации.

По данным АПАПП, в 2024 году на Россию приходилось лишь около 1,8% мирового рынка растительного мяса. Что касается растительного молока, то, по словам основательницы компании 5YES! Анны Давидовой, эта категория в России занимает около 1% от всего объема молочного рынка, в то время как в других развитых странах она доходит до 15%.

При этом именно альтернативные виды молока являются наиболее популярным продуктом у россиян.

В аналитической компании NTech рассказали «Ъ-Review», что по итогам девяти месяцев 2025 года растительные аналоги молочных продуктов составили 97,5% от общего объема продаж альтфуда, остальные 2,5% — растительное мясо, включая мясную гастрономию и консервацию.

Робкие ростки рынка

Вместе с тем статистика NTech свидетельствует о том, что рынок альтернативных продуктов в России растет. В январе—сентябре 2025 года его объем в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос до 30,4 млрд руб., на 19,5%, а в товарном — до 171,5 тыс. тонн, увеличившись на 13,1%. Данные аналитиков о росте популярности альтфуда подтверждают и представители ритейла. По словам коммерческого директора «Самоката» Татьяны Королевой, спрос на растительное молоко среди клиентов компании в январе—октябре 2025 года вырос на 24%.

«Мы наблюдаем растущую популярность растительного мяса, что доказывает увеличение продаж в натуральном выражении. Например, за последнее время его доля в “готовых блюдах” выросла с 1,2% до 1,7%, а продажи в штуках увеличились на 27%»,— рассказали «Ъ-Review» в пресс-службе Metro.

«Наша компания отмечает устойчивый тренд на развитие сегмента альтернативных продуктов. Особенно заметен рост интереса к растительным сырам и соусам, а также к замороженным бургерам и котлетам — от классических гороховых до экзотических вариантов из чечевицы, свеклы и киноа»,— подтверждают в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». При этом представители АПАПП отмечают, что российский альтфуд продается и за рубежом, что подтверждает высокий потенциал отечественных производителей.

«Наша основная аудитория — это кофейни, и мы гордимся тем, что наше растительное молоко 5YES! представлено по всей России и в семи странах СНГ, где мы конкурируем с импортными растительными напитками с долгой историей на рынке»,— говорит Анна Давидова.

Как проблемы на рынке какао повлияли на кондитерское производство

Как проблемы на рынке какао повлияли на кондитерское производство

Темпы роста отечественной отрасли альтернативных продуктов, по крайней мере в сегменте растительного мяса, пока еще очень скромны. «Основные причины — текущая политическая ситуация, сопутствующие ограничения, а также изменение потребительских настроений и приоритетов. В результате стратегия развития категории стала более умеренной и ориентированной на постепенный рост. После динамичного начала формирования рынка последовала его естественная трансформация и выход на плато»,— говорят в АПАПП. Есть и другие проблемы. По словам Анны Давидовой, бизнес сталкивается со сложностями при поставках запчастей для оборудования, что удорожает его обслуживание, а также с усложнением цепочек логистики и ростом ее стоимости внутри России.

Альтернативная стоимость

В условиях существенного роста инфляции более низкая стоимость традиционных мяса и молока по сравнению с их растительными аналогами имеет все более важное значение для российского покупателя. «Цены, безусловно, отличаются, так как коровье молоко и его растительные альтернативы — это два разных продукта. Растительные напитки — это коктейли, состоящие из ряда компонентов. От их количества и качества зависит и конечная цена. Есть дешевые, на 10–15% дороже коровьего молока, есть более дорогие, в составе которых натуральные ингредиенты и большая доля орехов, их стоимость будет в 2–2,5 раза дороже. Плюс есть разная база. Например, есть растительные напитки на базе риса, гречки — это более доступное локальное сырье. А есть кокосовое — это более дорогое импортное сырье»,— объясняет нюансы ценообразования госпожа Давидова.

В АПАПП, в свою очередь, основной причиной дороговизны растительного мяса по сравнению с традиционным называют меньшие объемы производства, что обусловлено отсутствием соответствующего спроса. «Дополнительное давление на себестоимость оказывает отсутствие государственной поддержки инновационных пищевых проектов: нет нормативной базы и четкой стратегии развития отрасли, сохраняются высокие налоговые нагрузки»,— отмечают в ассоциации.

В то же время там уверены, что «в перспективе — по мере увеличения количества локальных предприятий, специализирующихся на глубокой переработке растительного сырья и обеспечивающих производителей качественными ингредиентами, а также развития технологий, производственных мощностей и компетенций сотрудников — цены на растительные аналоги мясных продуктов смогут сравняться и даже стать ниже уровня традиционной продукции и тем самым сделать продукт более доступным и привлекательным для потребителей».

При этом тенденция на сокращение разрыва в ценах между альтфудом и его традиционными аналогами видна уже сейчас.

По данным NTech, если в январе—сентябре 2024 года обычное молоко в среднем стоило 77,4 руб., а его растительный аналог — 134,1 руб. и разница в стоимости составляла 73%, то за девять месяцев 2025 года цена обычного молока увеличилась до 94,2 руб., в то время как растительное почти не изменилось в цене — 139,1 руб., то есть разрыв в их стоимости сократился до 48%. Похожим образом складывается ситуация с йогуртами и полуфабрикатами из рубленого мяса. Разница в их цене сократилась с 62% и 85% в январе—сентябре 2024 года до 47% и 72% за аналогичный период 2025-го.

Альтернатива не замена

Альтернативные продукты имеют ряд безусловных преимуществ перед животными аналогами, утверждают эксперты. При их производстве нет необходимости использовать гормоны и антибиотики, применяемые при выращивании скота, содержащаяся в них клетчатка нужна для корректной работы ЖКТ и поддержания иммунитета. По сравнению с животноводством для производства альтфуда требуется меньше воды, электричества и земельных ресурсов.

Стоит ли ждать снижения цен на красную икру

Стоит ли ждать снижения цен на красную икру

В то же время участники рынка выступают против полной замены традиционных животных продуктов растительными. «Мне не нравится столкновение между коровьим молоком и растительным. На мой взгляд, это неверно. Мне ближе идея гибкого потребления. Согласно традиционной пирамиде правильного питания, около 2/3 нашего питания должны составлять растительные продукты. Качественные растительные напитки — это вариант достигнуть этого баланса»,— говорит Анна Давидова.

«С нашей точки зрения, традиционные мясные продукты не являются конкурентами растительных аналогов мяса. Продукты категории plant-based (на растительной основе.— “Ъ-Review”) — это не замена, а скорее дополнительная опция, позволяющая разнообразить и обогатить рацион питания. Важно отметить, что все белковые продукты отличаются как минимум по содержанию белка и аминокислотному профилю — это касается и разных видов мяса, и разных видов растительных изделий. В случае такого сравнения ни в коем случае нельзя исключать из уравнения молочную продукцию, яйца и другие белковые источники»,— согласны в АПАПП.

Что дальше?

Несмотря на существующие сложности, эксперты полагают, что у рынка альтфуда есть будущее. Пусть медленно, но интерес среди покупателей к альтернативным продуктам в России увеличивается. Альтфуд постепенно проникает в сегмент готовых блюд и в меню ресторанов. Растет и количество предприятий глубокой переработки растительного сырья, снижается зависимость от импортных компонентов, оптимизируются рецептуры, что ведет к улучшению вкусовых качеств альтфуда и снижению его себестоимости.

«При наличии комплексной поддержки и устранении сдерживающих факторов у рынка есть значительный потенциал»,— полагают в АПАПП. В то же время там отмечают, что потенциальные инвесторы в мясной альтфуд должны быть готовы вкладывать значительные средства не только в производственные мощности, но также в маркетинг и продвижение и быть нацеленными на долгосрочную перспективу в 10–20 лет.

С тем, что в будущем рынок альтфуда будет привлекателен для инвестиций, согласна и госпожа Давидова: «Инвестиции в растительное молоко — это не про сейчас. Это про будущее. Однозначно альтернативное питание будет иметь большую долю рынка. Сейчас же инвестиции в эту отрасль заключаются в накоплении огромного опыта работы с растительными компонентами, понимании потребительских предпочтений и рынка, а также в приумножении знаний».

Андрей Игнатов

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все