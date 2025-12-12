Мясомолочная ботаника

Рынок растительных альтернатив традиционным продуктам животного происхождения в России растет медленно, но уверенно. Продажи постепенно увеличиваются, появляются новые производители, а ценовой разрыв между обычным мясом, молоком и их растительными аналогами постепенно сокращается. В состоянии и перспективах рынка разбирался «Ъ-Review».

Недостаток информации

Альтернативными продуктами, или альтфудом, принято называть аналоги традиционных продуктов животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты, яйца и рыба, произведенные из растительного сырья, грибных культур, водорослей или созданные в лаборатории путем клеточного выращивания. Несмотря на кажущуюся новизну, первые заменители мяса из пшеницы и сои создавались уже в середине XIX века в США последователями религиозного течения адвентистов седьмого дня, пропагандировавшими вегетарианство, а миндальное молоко использовалось в Европе еще в Средние века. Развитие технологий на протяжении XX века вело к увеличению объемов и ассортимента альтернативных продуктов, но их главной целевой аудиторией оставались вегетарианцы и веганы.

В 2010-х годах в США компании Beyond Meat и Impossible Foods вывели на рынок растительные бургеры с текстурой и вкусом, близкими к животным. Примерно в то же время стремительную популярность стало набирать и альтернативное молоко.

Отрасль альтфуда привлекла внимание инвесторов, а потребителями ее продукции стали не только те, кто по разным причинам не ест продукты животного происхождения, но и люди, желающие разнообразить свое меню или заботящиеся об экологии.

Несмотря на мировой бум последних лет, популярность альтфуда в России по-прежнему невелика — в отличие от США, Европы и стран Азии, где продукты на основе растительных белков занимают существенную долю рынка. «В других странах такой популярности способствуют приток инвестиций, развитая производственная и научно-технологическая база, активная исследовательская деятельность, государственная поддержка, в том числе смежных отраслей, а также систематическое просвещение потребителей о пользе растительных продуктов начиная с раннего возраста»,— поясняют в Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП).

Основная проблема, которая мешает росту популярности альтернативных продуктов в России,— недостаток информации, говорят участники рынка. «Нам постоянно приходится тратить ресурсы и бороться с потребительскими привычками, предвзятостью и предубеждениями. И тут речь идет не о недостаточных усилиях бизнеса, а о катастрофическом отсутствии участия со стороны государства, научно-образовательных и медицинских учреждений страны в популяризации настолько важной и полезной для здоровья граждан темы. Международная научная и медицинская база уже не раз подтверждала необходимость и реальную пользу растительных продуктов для здоровья, в том числе как превентивной меры борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,— утверждают эксперты ассоциации.

По данным АПАПП, в 2024 году на Россию приходилось лишь около 1,8% мирового рынка растительного мяса. Что касается растительного молока, то, по словам основательницы компании 5YES! Анны Давидовой, эта категория в России занимает около 1% от всего объема молочного рынка, в то время как в других развитых странах она доходит до 15%.

При этом именно альтернативные виды молока являются наиболее популярным продуктом у россиян.

В аналитической компании NTech рассказали «Ъ-Review», что по итогам девяти месяцев 2025 года растительные аналоги молочных продуктов составили 97,5% от общего объема продаж альтфуда, остальные 2,5% — растительное мясо, включая мясную гастрономию и консервацию.

Робкие ростки рынка

Вместе с тем статистика NTech свидетельствует о том, что рынок альтернативных продуктов в России растет. В январе—сентябре 2025 года его объем в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос до 30,4 млрд руб., на 19,5%, а в товарном — до 171,5 тыс. тонн, увеличившись на 13,1%. Данные аналитиков о росте популярности альтфуда подтверждают и представители ритейла. По словам коммерческого директора «Самоката» Татьяны Королевой, спрос на растительное молоко среди клиентов компании в январе—октябре 2025 года вырос на 24%.

«Мы наблюдаем растущую популярность растительного мяса, что доказывает увеличение продаж в натуральном выражении. Например, за последнее время его доля в “готовых блюдах” выросла с 1,2% до 1,7%, а продажи в штуках увеличились на 27%»,— рассказали «Ъ-Review» в пресс-службе Metro.

«Наша компания отмечает устойчивый тренд на развитие сегмента альтернативных продуктов. Особенно заметен рост интереса к растительным сырам и соусам, а также к замороженным бургерам и котлетам — от классических гороховых до экзотических вариантов из чечевицы, свеклы и киноа»,— подтверждают в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». При этом представители АПАПП отмечают, что российский альтфуд продается и за рубежом, что подтверждает высокий потенциал отечественных производителей.

«Наша основная аудитория — это кофейни, и мы гордимся тем, что наше растительное молоко 5YES! представлено по всей России и в семи странах СНГ, где мы конкурируем с импортными растительными напитками с долгой историей на рынке»,— говорит Анна Давидова.

Темпы роста отечественной отрасли альтернативных продуктов, по крайней мере в сегменте растительного мяса, пока еще очень скромны. «Основные причины — текущая политическая ситуация, сопутствующие ограничения, а также изменение потребительских настроений и приоритетов. В результате стратегия развития категории стала более умеренной и ориентированной на постепенный рост. После динамичного начала формирования рынка последовала его естественная трансформация и выход на плато»,— говорят в АПАПП. Есть и другие проблемы. По словам Анны Давидовой, бизнес сталкивается со сложностями при поставках запчастей для оборудования, что удорожает его обслуживание, а также с усложнением цепочек логистики и ростом ее стоимости внутри России.

Альтернативная стоимость

В условиях существенного роста инфляции более низкая стоимость традиционных мяса и молока по сравнению с их растительными аналогами имеет все более важное значение для российского покупателя. «Цены, безусловно, отличаются, так как коровье молоко и его растительные альтернативы — это два разных продукта. Растительные напитки — это коктейли, состоящие из ряда компонентов. От их количества и качества зависит и конечная цена. Есть дешевые, на 10–15% дороже коровьего молока, есть более дорогие, в составе которых натуральные ингредиенты и большая доля орехов, их стоимость будет в 2–2,5 раза дороже. Плюс есть разная база. Например, есть растительные напитки на базе риса, гречки — это более доступное локальное сырье. А есть кокосовое — это более дорогое импортное сырье»,— объясняет нюансы ценообразования госпожа Давидова.

В АПАПП, в свою очередь, основной причиной дороговизны растительного мяса по сравнению с традиционным называют меньшие объемы производства, что обусловлено отсутствием соответствующего спроса. «Дополнительное давление на себестоимость оказывает отсутствие государственной поддержки инновационных пищевых проектов: нет нормативной базы и четкой стратегии развития отрасли, сохраняются высокие налоговые нагрузки»,— отмечают в ассоциации.

В то же время там уверены, что «в перспективе — по мере увеличения количества локальных предприятий, специализирующихся на глубокой переработке растительного сырья и обеспечивающих производителей качественными ингредиентами, а также развития технологий, производственных мощностей и компетенций сотрудников — цены на растительные аналоги мясных продуктов смогут сравняться и даже стать ниже уровня традиционной продукции и тем самым сделать продукт более доступным и привлекательным для потребителей».

При этом тенденция на сокращение разрыва в ценах между альтфудом и его традиционными аналогами видна уже сейчас.

По данным NTech, если в январе—сентябре 2024 года обычное молоко в среднем стоило 77,4 руб., а его растительный аналог — 134,1 руб. и разница в стоимости составляла 73%, то за девять месяцев 2025 года цена обычного молока увеличилась до 94,2 руб., в то время как растительное почти не изменилось в цене — 139,1 руб., то есть разрыв в их стоимости сократился до 48%. Похожим образом складывается ситуация с йогуртами и полуфабрикатами из рубленого мяса. Разница в их цене сократилась с 62% и 85% в январе—сентябре 2024 года до 47% и 72% за аналогичный период 2025-го.

Альтернатива не замена

Альтернативные продукты имеют ряд безусловных преимуществ перед животными аналогами, утверждают эксперты. При их производстве нет необходимости использовать гормоны и антибиотики, применяемые при выращивании скота, содержащаяся в них клетчатка нужна для корректной работы ЖКТ и поддержания иммунитета. По сравнению с животноводством для производства альтфуда требуется меньше воды, электричества и земельных ресурсов.

В то же время участники рынка выступают против полной замены традиционных животных продуктов растительными. «Мне не нравится столкновение между коровьим молоком и растительным. На мой взгляд, это неверно. Мне ближе идея гибкого потребления. Согласно традиционной пирамиде правильного питания, около 2/3 нашего питания должны составлять растительные продукты. Качественные растительные напитки — это вариант достигнуть этого баланса»,— говорит Анна Давидова.

«С нашей точки зрения, традиционные мясные продукты не являются конкурентами растительных аналогов мяса. Продукты категории plant-based (на растительной основе.— “Ъ-Review”) — это не замена, а скорее дополнительная опция, позволяющая разнообразить и обогатить рацион питания. Важно отметить, что все белковые продукты отличаются как минимум по содержанию белка и аминокислотному профилю — это касается и разных видов мяса, и разных видов растительных изделий. В случае такого сравнения ни в коем случае нельзя исключать из уравнения молочную продукцию, яйца и другие белковые источники»,— согласны в АПАПП.

Что дальше?

Несмотря на существующие сложности, эксперты полагают, что у рынка альтфуда есть будущее. Пусть медленно, но интерес среди покупателей к альтернативным продуктам в России увеличивается. Альтфуд постепенно проникает в сегмент готовых блюд и в меню ресторанов. Растет и количество предприятий глубокой переработки растительного сырья, снижается зависимость от импортных компонентов, оптимизируются рецептуры, что ведет к улучшению вкусовых качеств альтфуда и снижению его себестоимости.

«При наличии комплексной поддержки и устранении сдерживающих факторов у рынка есть значительный потенциал»,— полагают в АПАПП. В то же время там отмечают, что потенциальные инвесторы в мясной альтфуд должны быть готовы вкладывать значительные средства не только в производственные мощности, но также в маркетинг и продвижение и быть нацеленными на долгосрочную перспективу в 10–20 лет.

С тем, что в будущем рынок альтфуда будет привлекателен для инвестиций, согласна и госпожа Давидова: «Инвестиции в растительное молоко — это не про сейчас. Это про будущее. Однозначно альтернативное питание будет иметь большую долю рынка. Сейчас же инвестиции в эту отрасль заключаются в накоплении огромного опыта работы с растительными компонентами, понимании потребительских предпочтений и рынка, а также в приумножении знаний».

Андрей Игнатов