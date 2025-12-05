Суд Казани оставил в СИЗО владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина

Вахитовский районный суд Казани оставил под стражей до 6 января 2026 года основателя ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Приговор и мера пресечения оставлены без изменения.

Его подозревают в мошенничестве и растрате на сумму 2,425 млрд руб. при строительстве участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит.

По версии следствия, в 2023–2025 годах руководство компании перечислило авансовые платежи субподрядчику за дополнительные объемы работ, которые затем не были учтены в отчетности. Господин Миннуллин вину не признал, он считает, что работы были выполнены в полном объеме.

Анна Кайдалова