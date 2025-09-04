Суд ввел реструктуризацию долгов владельца «Волгадорстроя» на 1,78 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана принял решение о введении процедуры реструктуризации долгов индивидуального предпринимателя Айрата Миннуллина, владельца строительной компании «Волгадорстрой». Общая сумма задолженности перед Татсоцбанком составляет 1,78 млрд руб., передает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Владелец «Волгадорстроя» получил отсрочку по долгу в 1,78 млрд рублей

Финансовым управляющим назначен арбитражный управляющий Айрат Галимов. Его вознаграждение составит 25 тыс. руб. Следующее судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 10 декабря 2025 года.

По данным представителя Айрата Миннуллина, вся задолженность господина Миннуллина связана с поручительством по кредитным обязательствам компаний группы «Волгадорстрой». Личных долгов у предпринимателя нет.

Из резолютивной части определения следует, что задолженность образовалась по пяти кредитным договорам. Самый ранний — кредитная линия от 30 сентября 2021 года на сумму 16,47 млн руб. Еще один договор от 13 ноября 2024 года составляет 202,76 млн руб. Основная часть долга приходится на три договора, заключенные в конце 2024 года: два от 20 декабря на 519,5 млн и 524,7 млн руб. соответственно и один от 27 декабря на 519,6 млн руб.

Представитель Татсоцбанка настаивал на введении процедуры реализации имущества, ссылаясь на огромный размер долга и то, что господин Миннуллин является поручителем в других кредитных организациях. Однако защита добилась реструктуризации, указав на возможность восстановления платежеспособности основного заемщика — ООО «Волгадорстрой». В отношении этой компании уже введена процедура наблюдения, сообщил представитель должника.

В марте 2025 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Волгадорстрой». Компания участвовала в строительстве участка трассы М-12 «Восток» и других крупных инфраструктурных проектов в регионе.

