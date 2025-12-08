Спрос на отели Анапы к Новому году вырос на треть

Спрос на бронирование отелей Анапы на новогодние каникулы 2025/2026 увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Доля курорта составляет более 10% от общего объема продаж гостиниц Краснодарского края, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на сервис Travelline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас 40% продаж приходится на период Нового года. Средняя цена номера в канун праздника снизилась на 10% и составила 18,2 тыс. руб. Однако стоимость размещения в ночь с 31 декабря на 1 января выросла почти на 50%, достигнув в среднем 17,8 тыс. руб.

Бронирований на первые дни января 2026 года стало на 144% больше, чем год назад. Для трехзвездочных гостиниц рост составил 250%.

Высокий спрос объясняется наличием в Анапе качественных отелей с системой «все включено», спа и развитой инфраструктурой. Курорт активно развивает сегмент люксовых гостиниц, особенно в районе Пионерского проспекта. Многие работают по системе ultra all inclusive и ориентированы на семейный отдых.

«Крупные отели Анапы достигли плановой загрузки на праздничный период»,— сообщила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах. Доля Анапы в бронировании туров по краю на каникулы составила 11%. Многие гостиницы не принимают заявки на новогоднюю ночь. Наиболее популярны туры с заездом 31 декабря и 1 января.

Размещение на четверо суток для двух человек с системой «все включено» в отеле Alean Club Majestic (четыре звезды) стоит от 108,1 тыс. руб. Номер в Grand Sapphire Hotel (четыре звезды) с завтраками — от 42,7 тыс. руб. Проживание с банкетом в Zenith Resort Hotel&Spa (пять звезд) — от 180 тыс. руб.

Госпожа Булах считает, что ряд отелей сохранил расценки 2024 года, в других средствах размещения стоимость выросла незначительно. Новогодние банкеты подорожали, но некоторые гостиницы предлагают скидки. Например, размещение в отеле «Город Мира Family Resort & Spa Anapa Miracleon» (пять звезд) стоит от 108,5 тыс. руб. со скидкой 15%.

Почти 40% бронирований совершили жители Москвы и Подмосковья. 18,5% составили жители Краснодарского края, 8% — Ростовской области, 5% — Санкт-Петербурга. Доля других регионов не превышает 2%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что лидером рейтинга крупнейших курортных проектов РФ стал курорт «Новая Анапа», реализуемый в Краснодарском крае. Инициатива предполагает строительство 15 тыс. гостиничных номеров, двухуровневой набережной и парковых зон в районе станицы Благовещенской. Инвестиции оцениваются в 2 трлн руб., из которых 250 млрд руб. планируется покрыть за счет бюджетных средств, оставшуюся сумму — привлечь из внебюджетных источников.

Анна Гречко