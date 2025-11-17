Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рейтинг крупнейших курортных проектов РФ возглавила «Новая Анапа»

Совокупная стоимость крупнейших российских курортных проектов, находящихся на стадии строительства или проектирования, достигла 6,2 трлн руб., что на 1 трлн руб. (20%) больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости». Лидером рейтинга стал курорт «Новая Анапа», реализуемый в Краснодарском крае. Проект предполагает строительство 15 тыс. гостиничных номеров, двухуровневой набережной и парковых зон в районе станицы Благовещенской. Инвестиции оцениваются в 2 трлн руб., из которых 250 млрд руб. планируется покрыть за счет бюджетных средств, оставшуюся сумму — привлечь из внебюджетных источников.

Фото: туризм.рф

Архитектурную концепцию курорта разрабатывает консорциум под руководством компании «Творческие технологии». К маю 2024 года предварительные заявки на участие подали более 500 инвесторов. Строительство планировали начать в 2026 году, а ввод в эксплуатацию — в 2031-м.

Второе место по объему заявленных инвестиций занимает проект «Белая дюна» в Калининградской области (440 млрд руб.), третье — курорт на побережье Азовского моря в Запорожье (351 млрд руб.). По данным издания, около половины проектов находятся на стадии проектирования, остальные — в активной фазе строительства.

Наибольшее количество курортных проектов реализуется на Кубани — 20 объектов общей стоимостью 2,55 трлн руб. Среди них «Турьев Хутор» (92 млрд руб.), курорт «Лучи» в Анапе (50 млрд руб.), гостиничный комплекс в Новороссийске (33 млрд руб.), реконструкция пансионата «Весна» (30 млрд руб.), обновление гостиницы «Приморская» в Сочи (30 млрд руб.), строительство комплекса Alean Montvert Resort 4* (29 млрд руб.), проект «Сочи Гольф Курорт» (28 млрд руб.), аквапарк с гостиницей и инфраструктурой (28 млрд руб.), а также развитие территории «Абрау-Дюрсо» (23 млрд руб.).

Рост инвестиций сопровождается увеличением внутреннего туристического потока: по оценке Минтранса, в 2025 году он составит 96 млн человек против 65 млн в 2019 году. Доля туризма в ВВП выросла с 2,5% в 2024 году до 2,9% в текущем, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Однако отрасль сталкивается с рядом системных ограничений. Эксперты указывают на дефицит качественного номерного фонда, высокую загрузку действующих отелей, короткий сезон в большинстве регионов и рост стоимости строительства. За три года гостиничные проекты подорожали примерно на треть, сроки их реализации увеличились на 6–18 месяцев.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство», продленный до 2030 года, предусматривает свыше 460 млрд руб. федеральных вложений, основной акцент сделан на создание номерного фонда и новых туристических локаций.

Вячеслав Рыжков

