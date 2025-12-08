Верховный суд признал террористическим и запретил «Съезд народных депутатов»

Верховный суд признал террористической организацию «Съезд народных депутатов» (СНД; признан нежелательной в России организацией) и запретил ее в России. Решение принято по иску Генпрокуратуры. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, передают российские госагентства.

О получении иска от Генпрокуратуры суд сообщил 27 октября. Сама организация была создана в 2022 году в Польше экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов). Съезд позиционировался как «новое правительство России в изгнании». По версии российских правоохранительных органов, цель организации — насильственный захват власти в стране.

В феврале Илью Пономарева (иноагент) обвинили по статье об организации террористического сообщества и попытке захвата власти.

