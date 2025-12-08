ВС признал террористической организацией «Съезд народных депутатов» иноагента Пономарева

Верховный суд (ВС) России признал террористической организацией «Съезд народных депутатов» (объявлен в РФ нежелательной организацией), учрежденный в 2022 году в Польше бывшим депутатом Государственной думы Ильей Пономаревым (объявлен в РФ иноагентом). «Съезд» заявлял о себе как о «новом правительстве России в изгнании».

«Судом установлено, что цели KDL (польское название съезда – Kongres Deputowanych Ludowych. — "Ъ") направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма»,— указали в пресс-службе ВС.

Иск Генпрокуратуры с требованием признать «Съезд» террористической организацией поступил в Верховный суд 27 октября.

Руководитель съезда Илья Пономарев (объявлен в РФ иноагентом) 5 декабря был заочно приговорен судом в Новосибирске к шести годам и одному месяцу колонии общего режима по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) и неисполнении обязанностей иноагента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Вместе с первым заочным приговором, который в отношении бывшего депутата вынесли в 2024 году, суммарный срок составил 12 лет.

Степан Мельчаков