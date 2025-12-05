Бывшего депутата-иноагента Илью Пономарева приговорили к 12 годам колонии

В Новосибирске вынесли заочный приговор находящемуся в международном розыске экс-депутату Госдумы РФ от региона Илье Пономареву (объявлен иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом процесса.

По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента) ему назначили шесть лет и один месяц лишения свободы. С учетом первого заочного приговора, который в сентябре 2024 года экс-депутату вынесли по делу о распространении фейков о российской армии, окончательное наказание составило 12 лет колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на пять лет.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции экс-депутата на родину или задержания на территории РФ. На запрос «Ъ-Сибирь» во 2-м Восточном окружном военном суде оперативно не ответили.

В июне 2025 года стало известно, что в отношении бывшего депутата-иноагента новосибирские следователи завели дело о призывах к терроризму. Основанием послужило его видеообращение в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической в РФ и запрещена), рассказали «Ъ-Сибирь» источники. В последующем в деле появился эпизод с неисполнением обязанностей иноагента.

Кроме того, экс-депутат фигурирует в деле об организации террористического сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ). ФСБ назвала основанием для возбуждения дела «достоверные данные» об учреждении экс-депутатом в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов» (признано нежелательной в России организацией). Правоохранители утверждают, что целью этого движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

Илья Пономарев (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был депутатом Госдумы РФ от «Справедливой России» пятого и шестого созывов в 2007-2016 годы.

Илья Николаев