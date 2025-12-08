В Челябинске объявили аукцион на аренду спецтехники для строительства метротрама

АО «Моспроект-3» объявило аукцион на аренду грузовых автомобилей и спецтехники для строительства линии «Север — Юг» метротрамвая в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 162,9 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, генеральный подрядчик строительства метротрамвая намерен взять в аренду 29 единиц техники с экипажем. В том числе самосвал, автовышку, пять автокранов и кран-манипулятор, бульдозер, тягач с полуприцепом, два фронтальных погрузчика, шесть экскаваторов разного типа, илососную машину, асфальтоукладчик и другие спецмашины. Срок аренды — до 31 декабря 2026 года.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки на участие принимаются с 8 по 23 декабря. Окончательное подведение итогов запланировано на 12 января 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае и августе этого года «Моспроект-3» заключил контракты общей стоимостью 14,1 млрд руб. на строительство тоннелей линии «Север — Юг» с ООО «16-ое управление СиАрСиСи», которое является дочерней компанией китайской China Railway Construction Corporation.