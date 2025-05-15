Поднебесная под уральской землей

Дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) построит тоннели для челябинского метротрамвая. Генеральный подрядчик проекта АО «Моспроект-3» заключил контракт на сумму 8,8 млрд руб. с ООО «16-ое управление СиАрСиСи». Исполнителю нужно проложить тоннели протяженностью 6 км от улицы Овчинникова до улицы Карла Маркса. По мнению экспертов, CRCC, в отличие от отечественных подрядчиков, имеет более обширный опыт в создании тоннелей с помощью проходческих комплексов, при этом компания способна не привлекать сторонних поставщиков, выполняя весь цикл строительства самостоятельно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская компания CRCC имеет опыт строительства транспортных объектов в России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Китайская компания CRCC имеет опыт строительства транспортных объектов в России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске АО «Моспроект-3» заключил контракт на создание тоннелей от остановочного пункта «Овчинникова» до реки Миасс. Подрядчиком выступило ООО «16-ое управление СиАрСиСи» (Москва, российское подразделение китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Об этом сообщает пресс-служба генподрядчика.

«Не все тоннелестроительные компании могут вести такие работы из-за отсутствия опыта, а щиты со специальным режущим инструментом для твердых скальных грунтов сейчас сложно привезти в Россию. По итогам последних конкурентных закупок ООО “16-ое управление СиАрСиСи” стало единственной компанией, предложившей необходимый опыт тоннелепроходки, применение инновационных методов строительства, в том числе в твердых грунтах, а также наличие необходимого сложнейшего оборудования и режущего инструмента на заводе в Китае»,— прокомментировал генподрядчик.

Стоимость контракта, по данным сайта госзакупок, составляет 8,8 млрд руб.

Закупка на выполнение работ по строительству тоннелей от улицы Овчинникова была объявлена в апреле этого года повторно. Аукцион был признан несостоявшимся из-за наличия только одного участника, с которым и был заключен договор. Первые аналогичные торги, объявленные в марте, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо проложить тоннели протяженностью около 6 км от улицы Овчинникова вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Далее компания должна провести обделку подземной трассы. Срок выполнения работ — с мая 2025-го по январь 2027 года.

Несостоявшиеся первые торги и дефицит участников «Моспроект-3» объяснил сложностью метода, который планируют применить в Челябинске.

Тоннели создадут при помощи быстрой механизированной щитовой проходки. Она предполагает использование тоннелепроходческого комплекса вместо буровзрывных работ.

China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) является одной из крупнейших государственных строительных компаний Китая. Она основана в 2007 году. Предприятием управляет комиссия по надзору и управлению государственными активами Госсовета КНР. CRCC — это «дочка» Китайской железнодорожной строительной корпорации, созданной в 1948 году. Организация занимается строительством подземных, железнодорожных тоннелей, солнечных энергосистем, мостов, железных дорог, зданий и других объектов. В сферу ее деятельности также входят инженерный подряд, проектирование и консалтинг, развитие недвижимости, промышленное производство, логистика и многое другое. По данным отчетности с сайта CRCC, в 2024 году выручка компании составила свыше 1,067 млрд юаней (примерно 11,8 млрд руб.). CRCC работает в 130 странах по всему миру.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в России китайская корпорация имеет юрлица, зарегистрированные в Москве (ООО «СиАрСиСи Рус», ООО «16-ое управление СиАрСиСи», ООО «Специализированный застройщик ТПУ Мичуринский проспект», ООО «Сильвер сити констракшн»), Владивостоке (ООО «СиАрСиСи Гавань Рус»), Анадыре (ООО «19 бюро СиАрСиСи Рус»). Компания «СиАрСиСи Рус» являлась подрядчиком строительства станций Московского метрополитена, участка федеральной трассы М-12 «Москва — Казань» в Нижегородской области.

Проект метротрамвая в Челябинске представляет собой комбинированный транспортный комплекс: подземные пути в тоннелях будут соединяться на поверхности с наземными трамвайными рельсами. Строительство первой ветки «Север — Юг» началось в октябре 2023 года. Контракт на создание метротрамвая стоимостью 49,5 млрд руб. заключен АО «Моспроект-3» в августе 2022 года. Первую строительную площадку разместили на улице Овчинникова. Вторая в апреле этого года появилась на проспекте Победы, от Краснознаменной улицы до Косарева. В настоящий момент на площадках генподрядчик обустраивает стартовые котлованы. Общая протяженность ветки «Север — Юг» составит более 9 км.

В этом году «Моспроект-3» также искал подрядчиков для создания тоннелей от остановочных пунктов «Каслинская» и «Косарева». Начальная стоимость контрактов составляла 5,3 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно. Однако они не состоялись из-за отсутствия участников.

АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-3”» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Компания строит метро не только в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде и Красноярске. Она также развивает московский метрополитен — строит новые станции и ветки. Генеральный директор компании — Константин Матвеев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году организация получила выручку более 3,2 млрд руб., чистый убыток — 1,2 млн руб.

Промышленный и экономический эксперт Леонид Хазанов отмечает, что CRCC имеет опыт строительства тоннелей по всему Китаю, в том числе в условиях гористой местности. «Использование проходческих комплексов позволят пробивать полости под землей без сноса зданий на их пути и опасности обрушения горных пород. Буровзрывные же работы в черте Челябинска довольно рискованны»,— отметил Леонид Хазанов. По его словам, китайские компании предпочитают комплексный подход при реализации строительных проектов.

«Они не только привозят свое оборудование и рабочих, но и подчас монтируют мобильные заводы для изготовления требуемых металлоконструкций, тем самым, не завися от сторонних поставщиков. Для российских игроков такой подход нехарактерен»,— подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что отечественные подрядчики могли не участвовать в аукционе из-за стоимости контракта и сроков исполнения работ.

Ольга Воробьева