Повторную закупку на строительство онкоцентра объявили в Нижнем Новгороде

Госучреждение «Нижегородстройзаказчик» объявило повторную закупку на строительство онкологического центра в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость составляет почти 9,57 млрд руб., указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закупку проводят в форме открытого конкурса. Это уже повторный конкурс, на первый никто не заявился. При этом в первой закупке стоимость составляла 14,35 млрд руб.

Судя по данным из конкурсной документации, первый лот также предусматривал покупку оборудования общей стоимостью 4,78 млрд руб. Теперь остались только проектно-изыскательские (138,9 млн руб.) и строительно-монтажные работы (9,43 млрд руб.)

Итоги подведут 25 декабря 2025 года. Достроить онкоцентр на улице Родионова, 190 необходимо к 1 ноября 2031 года. Начало строительства запланировано на 2028 год. Центр должен стать частью «Города здоровья», создаваемого на базе областной больницы имени Семашко.

Галина Шамберина